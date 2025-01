Sport.quotidiano.net - Arezzo, occasione persa. Non basta l’uomo in più. Stellone strappa il pari

di Andrea LorentiniL’anno nuovo comincia con uno scialbo 0-0 per l’. Agli amaranto nongiocare per un tempo in superiorità numerica per piegare la resistenza di una coriacea Vis Pesaro al termine di una partita appiccicosa dove al cavallino è mancata concretezza e lucidità in zona offensiva. Unche interrompe la striscia di tre vittorie consecutive. Un punto che fa più comodo alla squadra allenata dall’exin vantaggio negli scontri diretti. Per la prima del 2025 Troise ritrova Guccione e ripropone un attacco senza centravanti con il numero 7 sulla linea offensiva insieme a Pattarello e Tavernelli. Ogunseye e Gucci siedono in panchina aldel neo acquisto Gilli. Passano, però, appena 10 minuti che l’ex Picerno fa subito il suo esordio in amaranto, gettato nella mischia al posto di Renzi, costretto ad alzare bandiera bianca per un guaio muscolare.