Pisatoday.it - Ancora un mese di cassa integrazione alla Piaggio, il sindacato: "Adesso basta: servono azioni concrete per i salari"

Leggi su Pisatoday.it

Non ci sono buone notizie per i lavoratori della. Come riporta ilUSB, "la dirigenza ci ha infatti comunicato in questi giorni l'apertura dellafino al 31 gennaio per oltre 1000 lavoratori. Si riparte, dopo più di due mesi di fermo, sempre in