Chietitoday.it - Ancora interruzionI elettriche nelle scuole del Tricalle

Leggi su Chietitoday.it

Come gia avvenuto il 20 dicembre scorso, di interruzione energia elettrica con conseguente sospensione lezioni con ordinanza 220 del sindaco, tutti i plessi scolastici (infanzia, infanzia via Masci e Arenazze (ospitati da novembre), primaria Corradi, primaria via per Francavilla, 2.