Ilrestodelcarlino.it - Ambulanza non frena e investe tre volontari

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alfonsine (Ravenna), 7 gennaio 2025 – Momenti di paura ieri pomeriggio ad Alfonsine durante il tradizionale corteo dell’Epifania promosso dalle parrocchie della cittadina. Nel primo pomeriggio, poco dopo la partenza della sfilata, l’della Pubblica Assistenza di Alfonsine che chiudeva il corteo dei Re Magi, nella discesa del ponte sul Senio, ha perso il controllo e ha colpito tre, sempre della Pubblica assistenza. Il mezzo stava viaggiando a passo d’uomo, percorrendo dietro al corteo la strada che collega la parrocchia Sacro Cuore a quella di Santa Maria. Per cause che sono ancora da accertare, l’non è riuscita are e ha investito i trenel tratto in discesa sul ponte. Subito l’autista del mezzo e i colleghi della Pubblica Assistenza presenti hanno prestato immediato soccorso alle tre persone investite.