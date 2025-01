Cataniatoday.it - Almaviva, Schifani firma l'accordo: "Ulteriore passo per assicurare dignità ai lavoratori"

Ammortizzatori sociali fino al 31 luglio per tutti i 491die avvio del progetto della Regione Siciliana che coinvolge 130 di loro in un percorso di assunzione nelle due centrali operative di Palermo e Catania per il servizio "116117" della sanità pubblica. Sono due dei punti.