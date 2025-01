Ilrestodelcarlino.it - Allerta vento sugli Appennini, stazione Corno alle Scale chiusa: fino a quando

Bologna, 7 gennaio 2025 – "Condizioni meteo proibitive" impongono la chiusura dellasciistica del, sull'Appennino Bolognese. Gli impianti di risalita rimarranno fermia giovedì compreso a causa della pioggia e dei forti venti previsti. La comunicazione è stata data oggi sui vari canali web e social dellaca. Conferma anche la sindaca di Lizzano in Belvedere, Barbara Franchi, che parla di meteo avverso e raccomanda a chi nei prossimi giorni volesse recarsi in montagna per una giornata sulle piste di controllare comunque che gli impianti siano effettivamente riaperti. Situazione simile anche all'Abetone, in provincia di Pistoia, dove oggi gli impianti sono rimasti chiusi per pioggia emoderato. In Emilia-Romagna èper il forte, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, sulle zone montane.