Alla ChorusLife Arena in scena "Il Piccolo Principe"

Bergamo. Sabato 8 febbraio alle 21 e domenica 9 febbraio alle 16Bergamo andrà in“Il”, spettacolo teatrale diretto da Stefano Genovese e prodotto da Razmataz Live.Dopo il successo riscosso dalle tournée 2023 e 2024, che ha venduto 100mila biglietti e che ha toccato le città di Roma, Bologna, Torino, Firenze e Milano, la storia più letta e amata di tutti i tempi sarà in tour per tutta la prima parte dell’anno e arriverà a Bergamo.Uno spettacolo da record, pronto a incantare il pubblico di tutte le età; una rappresentazione imperdibile e unica nel suo genere, in equilibrio tra prosa, musical, arte circense e instzione, che si snoda attraverso gli innumerevoli linguaggi che la narrazione, la musica, il canto, la scenografia e, più in generale, la performance offrono.