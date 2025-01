Palermotoday.it - Alberi crollati in via San Martino, Randazzo: "Sono un pericolo, serve un intervento immediato"

Leggi su Palermotoday.it

in via San, nel tratto che collega con Piano Geli. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Antonino, chiede interventi immediati al sindaco e all'amministrazione anche per motivi di sicurezza."Con una nota urgente inviata al sindaco all'amministrazione.