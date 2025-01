Monzatoday.it - Al via a Vimercate il maxi cantiere per sistemare il centro storico: ecco come cambia la viabilità

Dal 13 al 25 gennaio, per lavori di manutenzione in via Santa Maria Molgora, si potranno incorrere a disagi e modifiche della. Durante i lavori, il tratto tra via Rovereto e via Bolzano sarà chiuso al traffico, eccetto per i residenti. Ma non sarà l'unico tratto interessato.