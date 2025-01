Al Policlinico Gemelli la prima paziente arruolata nello studio di frontiera Catarsis

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 7 gennaio 2025 – È affetta da sclerosi sistemica (sclerodermia) refrattaria ai trattamenti, lanel trial, unodipromosso da FondazioneIRCCS in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Si apre così, con tante speranze, una nuova era per i pazienti affetti da alcune malattie reumatologiche autoimmuni sistemiche (LES, sclerosi sistemica, dermatomiosite/polimiosite, vasculiti ANCA-associate), refrattarie ai trattamenti abituali. Loarruolerà in tutto 8 pazienti adulti e avrà una durata di due anni. Principal investigator, la professoressa Maria Antonietta D’Agostino, Ordinario di reumatologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore della UOC di Reumatologia di FondazioneUniversitario AgostinoIRCCS (FPG).