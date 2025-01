Palermotoday.it - Al Palermo inizia l'era Osti: "Ho piena autonomia, Brunori tornerà a essere il capitano di questa squadra"

per me è sempre stata una città affascinante, ho sentito il mio amico fraterno Walter Sabatini: mi ha sempre raccontato un sacco di cose e non appena ho ricevuto la chiamata di Gardini ho avvertito un impeto interiore che raramente ho provato in carriera". Si è presentato così Carlo