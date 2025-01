Quotidiano.net - Al cimitero dai parenti. Ma le tombe sono sparite

Leggi su Quotidiano.net

andati alper lasciare il tradizionale mazzo di fiori alla memoria dei loro defunti ma non hanno più trovato le. I tre hanno chiesto informazioni in merito ed è stato loro riferito che le salme erano state esumate e trasferite in un campo comune senza che loro fossero stati informati. È accaduto aldi San Vito di Udine.