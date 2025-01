Genovatoday.it - Aggressione di Capodanno: denunciato un ventenne

Il primo gennaio, intorno alle 7:30, un uomo di 43 anni di origine ecuadoriana è stato trovato privo di sensi in via Jori, all'incrocio con via Piombino, a Genova. Soccorso dal 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Galliera con ferite gravissime. I Carabinieri del Nucleo Operativo.