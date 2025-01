Ilrestodelcarlino.it - Aggredisce e rapina due ragazzi a Bologna: aveva il divieto di dimora

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 7 gennaio 2025 – Un ragazzo di 25 anni preso alle spalle e derubato del cellulare, una ragazza di 30 anni buttata a terra eta della borsa. Sono le vittime di due aggressioni avvenute ieri sera, nel giro di mezz'ora, fra via Galliera e piazza XX Settembre, nel centro di. A compiere entrambe è stato un 21enne di origine marocchina, arrestato dalla polizia per tentataaggravata dopo essere stato inseguito dal 25enne, vittima del primo episodio, e da una guardia giurata. Irregolare in Italia,già precedenti per droga e per rapine (l'ultima dello scorso novembre), e anche undi. I fatti sono avvenuti fra le 21.30 e le 22. Il 25enne è stato affrontato in via Galliera mentre passeggiava con un'amica, che ha provato a intervenire ma è stata presa a pugni e spintoni daltore, fuggito verso Piazza XX settembre.