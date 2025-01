Iltempo.it - Affari Tuoi, il Dottore allo scoperto: spunta in diretta con De Martino

Ilè un personaggio, ormai, famosissimo. È il personaggio chiave di "", il programma di Rai1 condotto da Stefano De. Nella puntata speciale, quella dell'Epifania, Deha incassato l'ennesima, grande, successo televisivo. E ilsi. “Da quanti anni Caterina. Siamo impegnati con le prove oggi. Se qualche volta mi metto la mano sul cuore prima di fare offerte? Adesso è meglio che torno a provare”, dice il. Desorride. Ma chi è ildi? Ora, oltre alla voce, c'è anche un volto. Ildie i retroscena sul suo ruolo. “Se sono il cattivo del programma? Direi che sono l'antagonista, è il mio ruolo. Ma non direi cattivo – dichiara Pasquale Romano (importante autore tv, che da anni ormai accompagna i pacchisti nel loro percorso nel programma di Raiuno) a FanPage – Perché la mia strategia non è far perdere o vincere il concorrente, ma portarlo a un finale significativo".