Acca Larentia presidio antifascista a Roma contro celebrazioni anniversario

I collettivi studenteschi scendono in piazza aledell’della strage di. A poche centinaia di metri dal luogo dove si radunano ogni anno i militanti neofascisti il 7 gennaio una manifestazione organizzata davanti al centro sociale Alberone per opporsi al rituale che vede spesso numerosi militanti eseguire il salutono. Un centinaio circa i manifestanti radunatisi nel pomeriggio che hanno occupato una parte della carreggiata di Via Appia Nuova con in mano uno striscione con scritto'”Resistenza proletaria’. “Il 7 gennaio non è una ricorrenza. È un momento di lotta. Un momento in cui dal 1979 riaffermiamo la nostra pratica rivoluzionaria difendendoci dalle provocazioni delle guardie” dice un manifestante al megafono. Durante ilcorii militanti neofascisti e alcuni petardi esplosi.