Lapresse.it - Acca Larentia, delegazione FdI con Rampelli e Mollicone per la commemorazione istituzionale

“Questa è una tragedia che si è consumata negli anni ’70 e che merita il rispetto di tutti“. Così il vicepresidente della Camera dei Deputati Fabio, in occasione dellaorganizzata in ricordo della strage di. Con lui unadi Fratelli d’Italia, a cui hanno fatto seguito anche unadella regione Lazio presieduta dal governatore Rocca e del comune di Roma Capitale con l’assessore Giulio Bugarini. “Io sono d’accordo su chi lancia un amo sulla strada della pacificazione. Non mi pare però, se si vuole raggiungere davvero la strada della pacificazione come io mi auguro, che si possa iniziare con la rimozione a picconate di lapidi commemorative”, aggiunge quindi l’onorevole in riferimento alla polemica nata negli ultimi giorni dopo che l’amministrazione capitolina aveva fatto rimuovere una targa in memoria di Stefano Recchioni, una delle tre vittime del 7 gennaio 1978, per via delle polemiche sulla firma ‘I camerati’ presente al termine della lapide.