Lapresse.it - Acca Larentia, contestazione alla commemorazione: ‘Viva la Costituzione e la Resistenza”

“Viva laitaliana, viva la!“. Questo l’urlo lanciato da un contestatore durante laistituzionale della strage diquale stava partecipando in quel momento, tra gli altri, il vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli. Il giovane, un abitante del quartiere, è stato identificato dalle forze dell’ordine presenti e poi velocemente fatto andare via. Prima, però, ha rilasciato una dichiarazione ai giornalisti presenti: “È giustissimo che vengano commemorate delle vittime della lotta politica armata, ma non è assolutamente accettabile che questo diventi Predappio, un raduno di neofascisti che fa il saluto romano e inneggia pubblicamente al ventennio. Questo è inaccettabile, ma è inaccettabile per qualsiasi paese abbia subito fascismo, nazismo, quando tutto questo ha portato a morti, guerre, campi di sterminio e tutti gli orrori che abbiamo visto tutti quanti e che abbiamo studiato.