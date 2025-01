Universalmovies.it - ACAB | trailer e poster della serie Netflix, dal 15 gennaio

Vi presentiamo ilufficiale e ilnuovatv, tratta dall’opera letteraria “” di Carlo Bonino che ha ispirato il film(2012). Latv in 6 episodi prodotta da Cattleya, è diretta da Michele Alhaique con protagonisti Marco Giallini, Adriano Giannini, Valentina Bellè, Pierluigi Gigante e Fabrizio Nardi e disponibile in esclusiva su: tramaUna notte di feroci scontri in Val di Susa. Una squadra del Reparto Mobile di Roma resta orfana del suo capo, che rimane gravemente ferito. Quella di Mazinga (Marco Giallini), Marta (Valentina Bellè) e Salvatore (Pierluigi Gigante), però, non è una squadra come le altre, è Roma, che ai disordini ha imparato ad opporre metodi al limite e un affiatamento da tribù, quasi da famiglia. Una famiglia con cui dovrà fare i conti il nuovo comandante, Michele (Adriano Giannini), figlio invecepolizia riformista, per cui le squadre come quella sono il simbolo di una vecchia scuola, tutta da rifondare.