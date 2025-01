Vicenzatoday.it - A tavola con il Ranpussolo: a gennaio e febbraio nei ristoranti di Villaga

Leggi su Vicenzatoday.it

Per gli appassionati della buonae per chi è curioso di assaggiarlo, c’è un appuntamento da non perdere. È la rassegna dal titolo “e dintorni”, che si svolge nei mesi di. Il clou sta nelle quattro serate gastronomiche proposte da altrettanti locali della zona.