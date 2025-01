Monrealelive.it - A Monreale la condotta idrica in Contrada Pensabene, sul piatto 120 mila euro

Leggi su Monrealelive.it

avrà una nuova, inche finora ne era sprovvista. Per l’opera sono stati stanziati 120. Soddisfatto il deputato regionale di FI Marco Intravaia, che è stato promotore dell’intervento in Finanziaria. “Continuiamo a lavorare – ha detto Intravaia – ad interventi concreti sul territorio, come lain .(live.it)