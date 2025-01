Lecceprima.it - A fuoco una Smart: danni anche a una Mercedes e al muretto di una villetta

NARDO' - Un’altra vettura è andata anella notte. L’episodio si è verificato, intorno all'una, a Nardò, in via Luisa Sanfelice, una delle traverse di via Fenice neretina, aidi una. Le fiamme partite da questo mezzo hanno poi attinto, seppur parzialmente, unaclasse A.