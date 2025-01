Monzatoday.it - 50mila auto passano da Monza in un'ora: un cervellone per rivoluzionare il traffico

Leggi su Monzatoday.it

Si chiama Samu, un nome che sta per “Sistemi Adattivi per Monitoraggio e Gestione della Mobilità Urbana”. Ed è un progetto che vale due milioni e mezzo di euro. E promette dila mobilità in città. E' uno dei progetti finaziati dal bando regionale Smart Mobility Data Driven. Ma di.