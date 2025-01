Sbircialanotizia.it - “+36% di morti accoltellati in 10 anni”, l’allarme del criminologo su Usa e Ue

Marco Strano: "Fra il 2022 e il 2023 solo in Italia si rileva un aumento del 2% delle lesioni dolose provocate da ragazzi sotto i 17" Leper accoltellamento sono aumentate del 36% nell'ultimo decennio in tutta Europa e negli Stati Uniti. Solo in Italia, stando a un report del Dipartimento di pubblica .