Zuccarini controreplica: "Siate seri"

Il polverone alzato dalle dichiarazioni del sindaco Stefanosulla possibile chiusura di Chirurgia toracica, andato avanti con la replica della Regione, trova la controrisposta del primo cittadino di Foligno che rimanda al mittente le "speculazioni politiche" e richiama alla "età istituzionale".spiega che, "sulla scorta del Pdta per il tumore al polmone, ora in fase di elaborazione, la chirurgia toracico-polmonare rimarrebbe unicamente presso le strutture Dea II livello, quindi Perugia e Terni. La presenza all’interno dell’ospedale di Foligno, costituisce un valore aggiunto, in quanto in stretto collegamento con la chirurgia e con l’oncologia. Diversamente infatti, i pazienti sarebbero dirottati a Perugia o Terni, con tutti i disagi conseguenti".sottolinea anche come Foligno, con un solo medico, abbia quasi fatto lo stesso numero di prestazioni di Terni: 201 Foligno contro 273 Terni.