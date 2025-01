Oasport.it - Wout Van Aert farà il Giro d’Italia 2025: calendario fitto con il Tour!

Leggi su Oasport.it

Vanè tornato a deliziare tutti gli appassionati di ciclismo ieri in Coppa del Mondo di ciclocross, con un meraviglioso assolo nel quale ha lanciato un segnale a tutti gli avversari in vista del Mondiale, compreso Mathieu van der Poel che era assente. Oltre al ciclocross però, sarà una stagione molto impegnata e fitta per il belga su strada.Secondo un’indiscrezione riportata dal sito belga Het Laatste Nieuws, nelci sarebbe anche il, a cui non ha mai partecipato in carriera. Lo scorso anno nella programmazione il fiammingo aveva inserito proprio la Corsa Rosa, salvo poi dover rinunciare per il grave infortunio alla Attraverso le Fiandre in cui si ruppe diverse costole e si procurò la fratture della clavicola.L’esordio su strada dovrebbe avvenire il 17 febbraio in Spagna con la Clásica Jaén, per poi volare in Portogallo per la Volta ao Algarve, breve corsa a tappe che si svolge interamente in territorio lusitano.