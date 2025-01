Oasport.it - Volley, Trento rimonta Modena e vince in Superlega: Michieletto e Lavia coppia d’oro

ha sconfittoper 3-1 (23-25; 27-25; 25-22; 25-23) nel posticipo della quindicesima giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. I Campioni d’Europa hanno espugnato il PalaPanini, riuscendo are dopo aver perso il primo set e imponendosi ai vantaggi nel terzo e nel quarto parziale.I dolomitici hanno così conquistato la dodicesima vittoria stagionale e hanno rafforzato il secondo posto in classifica: ora sono a cinque lunghezze di distacco da Perugia hanno quattro punti di margine su Piacenza, ma i ragazzi di coach Fabio Soli hanno disputato un incontro in meno rispetto i Block Devils e ai Lupi. I Canarini sono invece sempre più in crisi: quinto stop di fila e ottavo posto in classifica, a +2 su Padova e +3 su Grottazzolina.ha tenuto il pallino del gioco nella parte iniziale del primo set e si è issata sul 19-15, gli ospiti hanno recuperato fino al 23-23 ma poi i padroni di casa sono stati più scaltri nel finale.