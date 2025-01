Calcionews24.com - Vlahovic Juve, addio già a gennaio? Torna di moda l’interesse del PSG: ecco l’opzione

Leggi su Calcionews24.com

ai titoli di coda contro ladidel PSG:la possibile offerta dei francesi che convincerebbe i bianconeri Il futuro di Dusanallasi fa sempre più incerto. Come riportato da Tuttosport dall’entourage del serbo non sono arrivate aperture in ottica rinnovo e non si può escludere che .