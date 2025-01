Ilgiornaleditalia.it - Villa Matilda, venduta la casa di Ferragni e Fedez sul lago di Como, affare da €11mln, chi è il nuovo proprietario

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Chiaral'avevano acquistata per 5 milioni di euro nel 2022 Ladi Chiarasuldi, è stata. Gli ex Ferragnez l'avevano acquistata nel 2022 per 5 milioni di euro. L'influencer e il rapper l'avevano messa in vendita subito dop