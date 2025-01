Fanpage.it - “Vietato ammalarsi” a Belcastro. L’ordinanza del sindaco fa discutere. Lui: “Una provocazione”

Polemica per il caso del comune catanzarese dove la guardia medica funziona a singhiozzo e il pronto soccorso più vicino è a 45 km, con metà della popolazione composta da anziani. IlTorchia: "Situazione non cambia? Presenterò denuncia in Procura"