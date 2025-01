Arezzonotizie.it - VIDEO | Troise: "Ci è mancato soltanto il gol. Ma quello non si insegna"

L’analisi di Emanueledopo lo 0-0 con la Vis Pesaro: “Ci è mancata la finalizzazione contro una squadra complicata da affrontare. In superiorità numerica non c’era spazio per vie centrali, abbiamo tentato di aggirarli e in diverse situazioni potevamo fare meglio per lucidità e cattiveria.