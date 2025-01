Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2025 ore 19:45

DEL 6 GENNAIO 2024 ORE 19.20 MATTEO ROSSIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAREGOLARE LA VIABILITA’ SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI E AUTOSTRADALI DELLA NOSTRACOMPLICE ANCHE IL DIVIETO DI CIRCONE PER I MEZZI PESANTI FINO ALLE 22 DI QUESTA SERAPRUDENZA INOLTRE PER CHI STA VIAGGIANDO NEI TRATTI TRA PONZANONO E BIVIO DIRAMAZIONENORD DELLA-FIRENZE E SULLA A12-TARQUNIA TRA CIVITAVECCHIA NORD E IL BIVIO CON LAFIUMICINO PER LE FORTI RAFFICHE DI VENTOCI SPOSTIAMO A SUDPER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA REGIONALE 213 VIA FLACCA AL KM 8+700SI SONO FORMATE CODE IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA, SIAMO TRA SPERLONGA E CAPRATICAPRESTARE ATTENZIONE ALLA VIABILITA’ SUL POSTOPASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINORISOLTO IL PROBLEMA TECNICO NELLA STAZIONE SPAGNA DELLO METRO A ORA RIAPERTA ANCHE IN INGRESSO.