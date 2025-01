Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2025 ore 17:15

DEL 6 GENNAIO 2024 ORE 17.20 MATTEO ROSSIBEN RITROVATI E BUONA EPIFANIA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON GLI AGGIORNAMENTI SULLE AUTOSTRADEANCORA RALLENTAMENTI SULLA A1NAPOLI TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONECODE PER TRAFFICO SULLA DIRAMAZIONESUD IN PROSSIMITA’ DEL BIVIO CON IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE APPIASEMPRE IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO SI RALLENTA ANCHE SULLA DIRAMAZIONENORD DA SETTEBAGNISUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO DA PORTONACCIO IN DIREZIONE TANGENZIALE ESTPRUDENZA INOLTRE PER CHI VIAGGIA NEI TRATTI TRA CHIUSI E BIVIO DIRAMAZIONENORD DELLA-FIRENZE E SULLA A12-TARQUNIA TRA CIVITAVECCHIA NORD E IL BIVIO CON LAFIUMICINO PER LE FORTI RAFFICHE DI VENTOREGOLARE LA VIABILITA’ SULLE RESTANTI ARTERIE STRADALI E AUTOSTRADALI DELLA NOSTRACOMPLICE ANCHE IL DIVIETO DI CIRCONE PER I MEZZI PESANTI FINO ALLE 22 DI QUESTA SERACAMBIAMO ARGOMENTO E PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIOAL VIA DOMANI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELLE STAZIONI DITIBURTINA,CASILINA E SULLA LINEA-PISA-LA SPEZIA.