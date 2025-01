Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2025 ore 11:30

DEL 6 GENNAIO ORE 11.20 MARCO MORGANTEUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLE AUTOSTRADECIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA REGIONALE MA SEGNALIAMO LA PRESENZA DI VENTO FORTE IN A12-TARQUINIA ALL’ALTEZZA DI CIVITAVECCHIAMIGLIORATA INVECE LA VISIBILITA’IN A24TERAMO DOVE BANCHI DI NEBBIA CREAVANO DISAGI TRA VICOVARO MANDELA E VALLE DEL SALTO CON VISIBILITA’ A 80 METRISEMPRE PER LE AUTOSTRADE SEGNALIAMO IL DIVIETO DI CIRCONE PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE SETTE TONNELLATE E MEZZO FINO ALLE 22.00 DI QUESTA SERAPASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEA METRE PER UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE DI LIDO CENTRO, IL SERVIZIO RISULTA AL MOMENTO LIMITATO.LE CORSE EFFETTUANO SOLAMENTE LA TRATTA PORTA SAN PAOLO-ACILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.