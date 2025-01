Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2025 ore 09:45

DEL 6 GENNAIO ORE 09.20 MARCO MORGANTEUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE AUTOSTRADE REGIONALI DOVE PERO’ SEGNALIAMO LA PRESENZA DI VENTO FORTE IN A12-TARQUINIA DAA FREGENE ED ALL’ALTEZZA DI CIVITAVECCHIASI RACCOMANDA DI TENERE BEN FERMO LO STERZO CON ENTRAMBE LE MANI, PER UN MAGGIOR CONTROLLO DEL VEICOLO.MENTRE IN A24TERAMO A CREARE DISAGI SONO I BANCHI DI NEBBIA TRA VICOVARO MANDELA E VALLE DEL SALTO CON VISIBILITA’ A 80 METRISEMPRE PER LE AUTOSTRADE SEGNALIAMO CHE DALLE 9 I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE SETTE TONNELLATE E MEZZO NON POTRANNO CIRCOLARE FINO ALLE 22.00 DI QUESTA SERAPASSIAMO AGLI EVENTI APER LA FESTA DELL’EPIFANIAA VILLA BORGHESE DALLE 10 ALLE 13 E’ IN PROGRAMMA LA CORSA DEL GIOCATTOLO.