Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2025 ore 09:15

1920PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLICODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FERENTINO E VALMONTONE DIREZIONEMENTRE SUL TRATTO AUTOSTRADALEFIRENZE SI RALLENTA ALTEZZA ATTIGLIANO DIREZIONE FIRENZESULLA DIRAMAZIONESUD SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE IN INGRESSO NELLA CAPITALEPERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI ALTEZZA APPIA IN CARREGGIATA INTERNASUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE ESTIN VIA CASILINA RALLENTAMENTI A BORGHESINA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO DIREZIONE FINOCCHIOMENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA ALTEZZA VIA PRIMO MAGGIO DIREZIONE COLLEVERDEIN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONIIN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA ALTEZZA APIRLIA DIREZIONE APPIA Servizio fornito da Astral