Lopinionista.it - Vannacci: “Mai parlato di liste “mondo al contrario” alle elezioni”

ROMA – “Mai detto che il marchio ‘Ilal’ comparirà nelledelle regionali, né ad altre. Durante l’intervista ho specificato che noi – come Lega –regionali ci saremo e saremo determinanti e che dobbiamo discutere il modo più efficace per raggiungere i risultati. Infatti ho detto che ‘vedremo il modo di presentare la nostra formazione, della Lega, nel modo più efficace possibile in Toscana dove ci saremo e saremo influenti’.”.E’ quanto dichiara Roberto(foto), europarlamentare della Lega, tornando sull’argomento che lo ha visto protagonista in queste ultime ore.L'articolo: “Maidial” L'Opinionista.