Usa il Congresso certifica la vittoria di Trump alle presidenziali

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Ildegli Stati Uniti ha ufficialmenteto ladi Donaldelezioni. Nonostante la tempesta di neve la sessione congiunta si è riunita a Capitol Hill, con la vicepresidente Kamala Harris, che ha personalmenteto la sua sconfitta, così come già accaduto al repubblicano Richard Nixon nel 1961 e al democratico Al Gore nel 2001.In aula era presente anche il vicepresidente eletto JD Vance, seduto in prima fila, accolto con un applauso al momento dellazione ufficiale dellanel suo Stato d’origine, l’Ohio, che ha ufficialmente espresso i suoi voti elettorali per la coppia-Vance.La votazione si è svolta dopo che quattro anni fa una folla di sostenitori diha preso d’assalto il Campidoglio nel tentativo di bloccare lazione della sua sconfitta del 2020.