Liberoquotidiano.it - "Un giorno che spero non verrà dato più per scontato": Biden su Capitol Hill

Il Presidente degli Stati Uniti Joeha parlato ai nuovi membri democratici del Congresso, prima che quest'ultimo si riunisca per certificare i risultati delle elezioni vinte da Donald Trump.ha parlato dell'importanza di seguire la legge e di consentire un trasferimento pacifico dei poteri, ricordando l'assalto al Campidoglio dei sostenitori di Trump il 6 gennaio 2021.“È unche per la maggior parte della nostra storia abbiamoper, il 6 gennaio. Mache non lo daremo mai più per”, ha detto