Ravennatoday.it - Un dono che viene dal cuore: i 'mattoncini' Lego regalati ai piccoli pazienti di pediatria

Leggi su Ravennatoday.it

Una consegna speciale per i bimbi ricoverati nel reparto dia Ravenna. Qualche giorno fa sono arrivati in ospedale Samuele e Rosanna di ItaliaStar Wars di Treviso che quest’anno, per il secondo anno consecutivo, insieme all’associazione Unper tutti, hanno effettuato una.