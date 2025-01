Lanazione.it - Ultimo assalto al Natale. Il gran finale al Prato dopo la prima Fiera

Leggi su Lanazione.it

di Angela BaldiAREZZONon solo tutte le feste, l’Epifania si porta via anche la Città di. Si chiude stasera una due mesi da record per la città che ha visto dal 16 novembre scorso oltre un milione e mezzo di arrivi da ogni parte d’Italia.giorno con la lunghissima maratona di eventi partita a metà novembre voluta dalla Fondazione Intour con il Comune di Arezzo, e realizzata con la regia di Confcommercio. Da domani parte lo smontaggio delle casine e delle attrazioni rimaste (la partenza dei tirolesi e di Eurochocolate), ma oggi ci sarà ancora tempo per un giro sulla ruota panoramica o sulle giostre del, dall’albero magico al carosello di cavalli. Aperta anche la pista di pattinaggio per un’ultima giornata sul ghiaccio. Tutto intorno all’anello delle casine del villaggio delle arti con specialità gastronomiche e artigianato in vendita ancora fino a stasera.