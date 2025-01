Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 06-01-2025 ore 08:10

dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ha l’esito dell’incontro il governo conferma l’impegno presso le autorità iraniane Per l’immediata Liberazione di Cecilia sala è in attesa di essere per un trattamento rispettoso della dignità umana Per quanto riguarda Moana che al momento in stato di detenzione cautelare su richiesta delle autorità degli Stati Uniti il governo ribadisce che tutti i detenuti è garantita parità di trattamento nel rispetto delle leggi italiane e delle convenzioni internazionali I M degli Esteri di Francia e Germania sono arrivati a Damasco Esercito Italiano ha dichiarato di aver intercettato un missile lanciato dallo Yemen I ribelli così hanno recentemente lanciato diversi attacchi contro Israele Aggiungendo che stai seminando alcune segnalazioni caduta dei detriti ha chiuso ieri sera sopra €50 al mese fattura sui massimi da ottobre 2023 su rialzo delle quotazioni pesa lo stop dei flussi di Russi via Ucraina di interruzione di un impianto in Norvegia e temperature più rigide rispetto agli altri anni a fine giornata Dai il prezzo del registra un rialzo del 2 83% 50,27 euro.