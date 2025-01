Bresciatoday.it - Ubriaco fradicio all'ora di pranzo, ragazzo collassa e finisce in ospedale

Leggi su Bresciatoday.it

Nel primo pomeriggio di domenica 5 gennaio, un giovane di 25 anni ha rischiato il coma etilico a Villanuova sul Clisi, nei pressi della centralissima via Bostone. Il, che aveva trascorso la mattinata bevendo in compagnia di amici, ha iniziato a sentirsi talmente male da non riuscire.