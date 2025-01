Trump impugna condanna caso pornostar

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.30 Il presidente eletto statunitense Donaldha presentato un nuovo ricorso per cancellare la suain merito alche aveva coinvolto laStormy Daniels, per la quale il giudice Juan Merchan ha fissato la sentenza al 10 gennaio.invoca l'immunità presidenziale, negata da Merchan e chiede un rinvio della sentenza fino a quando non si pronuncerà suluna corte superiore.potrebbe essere così il primo presidente della storia degli Usa su cui grava unapenale.