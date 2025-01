Quifinanza.it - Trudeau verso le dimissioni, sospetti su Donald Trump e i dazi

Si fanno sempre più insistenti e concrete le voci che vogliono prossimo alleil primo ministro canadese Justin. Le, dopo nove anni come leader del partito, arriverebbero in un momento in cui i liberali risultano in grave crisi rispetto ai conservatori, molto probabilmente i vincitori delle prossime elezioni di ottobre.Festeggia Pierre Poilievre, leader conservatore e favorito, che nel frattempo sta già tastando il terreno per le politiche economiche in accordo con. La crisi dei, causata dal Tycoon, ha scosso il Canada, portando a duri scontri interni tra la ministra delle Finanze Freeland (che ha rassegnato le) e.“dientro l’8 gennaio”L’elezione diha gettato le basi per la crisi in Canada.