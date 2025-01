Romatoday.it - Tre notti e via. Numeri, mappe e storie della Roma diventata albergo

Leggi su Romatoday.it

Negli ultimi due anni, la pressione turistica ha cambiato, portando alla saturazione dei b&b, al crollo dell’offerta di affitti stabili in favore di quelli brevi e alla fuga dei residenti, snaturando i quartieri in nome di un mercato immobiliare votato al turismo, che per tutto il 2025 sarà.