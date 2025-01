Veronasera.it - Tre giovani escursionisti in difficoltà in Lessinia recuperati dal Soccorso alpino

Leggi su Veronasera.it

Nel pomeriggio di sabato ildi Verona è stato attivato per andare in aiuto di treche si sono trovati insui monti Lessini: calato il buio, e anche a causa delle forti raffiche di vento, infatti non erano più in grado di procedere autonomamente. I tre.