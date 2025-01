Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-01-2025 ore 20:00

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeben trovati dalla redazione Code in entrata aperintenso sul tratto Urbano della A24Teramo e sulla diramazione diSud rispettivamente tra Portonaccio e la tangenziale est e tra Torrenova e il grande raccordo anulare auto in fila sulla tangenziale est tra viale Castrense San Lorenzo in direzione Stadio Olimpico unico alternato in via Trionfale tra via Giuseppe Baretti e via Pier Paolo Pasolini per lavori di potatura alberi Fino al prossimo 10 gennaio al via domani 7 gennaio la nuova fase dei lavori al prolungamento della linea C della metropolitana Fino al prossimo mese di giugno l’ultima corsa dei treni della linea ci sarà alle 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni poi treni verranno sostituiti da un servizio bus da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità