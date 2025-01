Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-01-2025 ore 18:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverde Lazio trovati dalla redazione si chiude il periodo delle vacanze natalizie e con la festa dell’epifania si completa il rientro verso le città vi segnalo Dunque code a tratti sul trattoNapoli dell’auto sole tra Ferentino e Valmontone perintenso verso la capitale intenso è rallentato ilsulla carreggiata opposta ovvero sia in direzione Napoli te la diramazionesud e Colleferro codeine andando asul tratto Urbano della A24-teramo perintenso da Portonaccio e la tangenziale est contro agevolato dal fermo dei mezzi pesanti o festa dell’epifania fino alle 22 su tutta la rete viale nazionale escluso gli autorizzati dalla legge vento forte sulla A12-civitavecchia attenzione alla guida tra Fregene e laFiumicino da Tiziana il tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della C in collaborazione conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità