Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-01-2025 ore 14:30

Luceverdeme trovati dalla redazione chiusa alvia della Stazione Tiburtina tra il piazzale della stazione e Piazzale delle Crociate la causa una ballamento della sede per lo stesso motivo alla Balduina chiusa via Marziale disposto doppio senso di circolazione in via Duccio Galimberti da piazza Giovenale a via Elio Donato ultimo giorno per sfruttare i vantaggi del Piano mobilità pensato per queste festività natalizie previste oggi corse aggiuntive della metro e dei mezzi di superficie fino alle 21 in strada Inoltre le linee bus è gratuito di 12 e 100 che collegano il centro passando vicino alle stazioni metro e collegate con te parcheggi a tariffa agevolata attenzione infine ai varchi elettronici ancora oggi l’estensione dell’orario di vigenza della ZTL centro storico e del Tridente sarà fino alle 20 per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito